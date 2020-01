Omicidio-suicidio Avigliana: il grido d’aiuto di Stefania Viziale (Di martedì 14 gennaio 2020) Diffuse le ultime parole di Stefania Viziale, la donna di Avigliana uccisa dal marito Gian Vittorio Manassero con un colpo di badile. “Presto venite, chiamate qualcuno, la situazione sta degenerando”, avrebbe detto la donna durante l’ennesima lite con il coniuge, terminata poi in tragedia. Le ultime parole della Viziale Le ultime parole di Stefania Viziale prima di essere brutalmente uccisa da Gian Vittorio Manassero, il marito, sono state probabilmente gridate ancora con la speranza di chi pensava di potersi salvare. “Presto venite, chiamate qualcuno, la situazione sta degenerando”, una richiesta arrivata via telefono al centro di igiene mentale dove l’uomo era in cura, il quale si sarebbe a sua volta tolto la vita dopo aver ucciso la donna. Entrambi sarebbero morti con un colpo di balestra: quello di Manassero sarebbe però suicidio. Una tragedia consumatasi ... Leggi la notizia su notizie

