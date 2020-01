Nomine Rai, cda approva nomine di Salini per nuovi direttori di rete. Tutti i nomi (Di martedì 14 gennaio 2020) nomine Rai, ecco i nuovi direttori di rete Il cda Rai ha approvato le nomine dell’amministratore delegato Fabrizio Salini per i nuovi direttori di rete. L’approvazione di oggi (14 gennaio 2020) è arrivata senza i voti del Pd che, in polemica con le scelte dell’ad, ha scelto la via dell’astensione. Ma quali sono i nuovi vertici Rai? I nuovi vertici sono rappresentati da Stefano Coletta alla direzione di Rai 1 e dell’Intrattenimento di prime time, Ludovico Di Meo alla guida di Rai 2 e della direzione Cinema e serialità, Silvia Calandrelli a Rai 3 e alla direzione Cultura, Franco Di Mare all’Intrattenimento del day time, Angelo Teodoli al Coordinamento generi, Duilio Giammaria ai Documentari, Eleonora Andreatta alla direzione Fiction, Luca Milano alla direzione Ragazzi. Per i New Format si farà il job posting, mentre sarà assegnata in seguito la ... Leggi la notizia su tpi

