Nella ‘Money League’ trionfa il Barcellona: Juve e Inter difendono la Serie A (Di martedì 14 gennaio 2020) Bella speciale classifica redatta dallo studio Deloitte sui ricavi 2018/2019 è il Barcellona il club che fattura più di tutti (840.8 milioni) davanti a Real e Manchester United. La Juventus (prima italiana) è in Top Ten, l'Inter (14a) fa registrare un boom del +30%, il Napoli per la prima volta entra in Top 20 (107,4 milioni) Leggi la notizia su fanpage

