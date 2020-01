Napoli incidente in metro, coinvolti tre treni: almeno 4 feriti, circolazione bloccata (Di martedì 14 gennaio 2020) incidente ferroviario nella metropolitana di Napoli: coinvolti tre treni, che si sono scontrati tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola sulla Linea 1. Il sinistro avvenuto tra due convogli all’altezza della strettoia dopo la fermata dei Colli Aminei, avrebbe coinvolto un terzo treno che però, a differenza degli altri due, non aveva passeggeri a bordo. Come riportato da Adnkronos i feriti sarebbero quattro, uno di questi sarebbe un macchinista, trasportato da un’ambulanza del 118 in codice rosso all’ospedale Cardarelli per un trauma toracico. Gli altri tre feriti sono tutti passeggeri e hanno riportato ferite lievi. Prontamente sono stati portati al pronto soccorso del Cto. Altre persone coinvolte nell’impatto avrebbero riportato diverse contusioni ed escoriazioni. Napoli incidente in metro, coinvolti tre treni: almeno 4 feriti, circolazione bloccata Scontro ... Leggi la notizia su urbanpost

fanpage : #14gennaio Incidente nella metropolitana di Napoli, scontro tra 2 treni in galleria: ci sono feriti - Agenzia_Ansa : #Scontro fra treni della #metro a #Napoli: macchinista sotto choc e 9 feriti lievi. Incidente intorno alle 7 appena… - SkyTG24 : Napoli, scontro fra treni della metropolitana: 13 feriti -