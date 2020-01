Mennuni-De Priamo: stop diesel scelta illogica, chieta commissione (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – “Misura illogica, contraddittoria, priva di senso, annunciata con scarso preavviso. Ma che ha contribuito a rovinare la giornata a tantissimi romani. Ancora una volta la Raggi fa quello che non serve e non fa quello che deve fare. Siamo curiosi di apprendere e approfondire le ragioni tecnico scientifiche sottese alla decisione di vietare la circolazione ai diesel Euro 6 in citta’, decisione che non ha eguali nelle altre citta’ italiane. Risulta infatti complesso spiegare a chi ha recentemente acquistato un veicolo Euro 6 di ultimissima generazione che non possa utilizzarlo”. “Il Governo nazionale e quello di Roma Capitale forse dovrebbero dialogare sul fatto che non si possa da un lato spingere all’acquisto di veicoli Euro 6 e dall’altro equipararli ai mezzi piu’ vecchi. Soprattutto quando nel Comune di Roma il 60% delle ... Leggi la notizia su romadailynews

