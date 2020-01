LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: scatta la seconda manche, Vlhova vuole il successo (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.54 Christina Ackermann sbaglia malamente già in vetta e si ferma subito. Ora Meta Hrovat (Slo) 20.52 Marina Wallner perde sei decimi già in vetta, quindi nella parte centrale accusa 1.19. Chiude quarta a 1.15. Nel tratto finale Rossetti non è stata impeccabile come nel resto della manche, ma ha comunque disputato una prova eccellente. Ora in partenza la tedesca Christina Ackermann. 20.50 Emelie Wikstroem cede tutto il suo vantaggio già in vetta e lascia sulla neve decimi su decimi. Chiude seconda a 64 centesimi. Al via la tedesca Marina Wallner 20.48 Lena Duerr (Ger) cede di schianto rispetto a Rossetti e conclude secondo a 90 centesimi. Ora tocca alla svedese Emelie Wikstroem. 20.47 Marta Rossetti, classe 1999, vola letteralmente e rifila 1.25 ad Ando! Al cancelletto la tedesca Lena Duerr. 20.45 Asa Ando dà il via alla seconda manche. ... Leggi la notizia su oasport

