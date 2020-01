Inter: Lukaku è fondamentale nel far risalire la squadra (Di martedì 14 gennaio 2020) Lukaku è fondamentale anche quando l’Inter si schiaccia. Nel gioco spalle alla porta, consente alla squadra di risalire In Inter-Atalanta, Lukaku ha manifestato ancora una volta l’importanza del suo gioco associativo. Con 5 passaggi chiave, è stato il giocatore che più spesso ha fatto tirare in porta un compagno. Rispetto al passato, è cresciuto molto nel gioco spalle alla porta e nella capacità di dialogo coi compagni. Quando l’Inter è schiacciata, il lancio per il belga è fondamentale per la risalita. Nella situazione della slide sopra, consente a Lautaro di aggredire la profondità. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

