Inter, cori dei tifosi per Nainggolan: il belga ringrazia (Di martedì 14 gennaio 2020) I tifosi dell’Inter hanno intonato cori di apprezzamento nei confronti di Nainggolan durante la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari I tifosi dell’Inter hanno intonato cori di apprezzamento nei confronti di Radja Nainggolan nel corso del secondo tempo della sfida contro il Cagliari, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il centrocampista belga, in prestito dalla società nerazzurra al Cagliari, ha ringraziato pubblicamente i suoi ex sostenitori. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

