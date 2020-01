Imma Pirone, l’attrice di Un Posto al Sole lavora per una ditta di pulizie: «Aiuto mia mamma, lo faccio a testa alta» (Di martedì 14 gennaio 2020) Lei si chiama Imma Pirone, ha 32 anni e nella soap opera Un Posto al Sole interpreta la parte di una cameriera, Clara, che in grembiule seduce Alberto Palladini: ciò che molti non sanno però è che anche nella vita vera Imma fa lo stesso lavoro, con una piccola ditta di pulizie di famiglia, di proprietà della mamma. La giovane, di Torre del Greco, gira per i condomini del vesuviano per pulire scale e ballatoi: da un lato, racconta il quotidiano Il Mattino, non vuole abbandonare il sogno di diventare un’attrice, dall’altro non vuole lasciar sola la mamma al lavoro. «È una piccola impresa di pulizie, a conduzione familiare – racconta la giovane col sorriso – Con la morte di mio padre, la manda avanti solo mia madre, che però si affatica molto. È un lavoro duro. Io non ce la faccio a vederla così stanca e ogni volta che posso vado con lei nei condomini e la Aiuto a ... Leggi la notizia su attualitavip.myblog

