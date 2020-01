‘Ho preso una decisione sulla tv…’: Massimo Giletti cambia vita dopo la morte del padre (Di martedì 14 gennaio 2020) La morte del padre di Massimo Giletti Ad inizio mese Massimo Giletti è stato colpito da un gravissimo lutto: la perdita del padre Emilio. Quest’ultimo, che aveva 90 anni era un noto imprenditore ed morto a causa di aneurisma cerebrale. Una grave perdita che ha segnato la vita del giornalista torinese che, stando alle sue parole era legatissimo al genitore. C’è da dire, però, che negli anni tra i due ci sono stati degli alti e dei bassi. A rivelarlo è stato lo stesso conduttore di Non è l’Arena al magazine DiPiù. Nello specifico padre e figlio non si sono rivolti la parola dopo che quest’ultimo ha lasciando l’azienda tessile di famiglia per rincorrere il suo sogno: il giornalismo. Poi si sono riappacificati e ora dopo la dipartita del signor Emilio, il piemontese ha preso una decisione molto importante sul suo futuro. La decisione di Massimo ... Leggi la notizia su kontrokultura

