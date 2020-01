Ginnastica artistica, Serie A 2020: tutte le squadre partecipanti. Brixia Brescia favorita per lo scudetto (Di martedì 14 gennaio 2020) La Serie A 2020 di Ginnastica artistica prevede la partecipazione di 12 squadre femminili e altrettanti maschili. Il massimo campionato italiano della Polvere di Magnesio si articolerà su tre tappe di regular season (1° febbraio a Firenze, 22 febbraio ad Ancona, 14 marzo a Napoli), le migliori sei squadre della classifica generale accederanno alla Final Six che andrà in scena a Milano nel weekend del 13-14 giugno. La Brixia Brescia e la Ginnastica Salerno sono le detentrici dei due scudetti e partiranno ancora una volta con tutti i favori del pronostico. Di seguito le squadre partecipanti alla Serie A 2020 di Ginnastica artistica. squadre partecipanti Serie A Ginnastica FEMMINILE: Brixia Brescia artistica 81 Trieste Ginnastica Civitavecchia Ginnica Giglio Montevarchi GAL Lissone Juventus Nova Melzo World Sport Academy San Benedetto del Tronto Corpo Lubero Gymnastics Team ... Leggi la notizia su oasport

