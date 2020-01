«Gf Vip 4»: Salvo Veneziano squalificato. Ma questa non doveva essere l’edizione «ripulita»? (Di martedì 14 gennaio 2020) GF Vip 2020GF Vip 2020GF Vip 2020GF Vip 2020GF Vip 2020Era entrato nella casa del Grande Fratello Vip con la tuta rossa della Casa di Carta e la valigetta sventolata in aria come se fosse un trofeo: era evidente che Salvo Veneziano, concorrente della prima edizione del Grande Fratello, volesse rivivere l’ebrezza della prima volta con un trasporto nuovo, segnato da una consapevolezza che prima non aveva. Peccato che la sua avventura si sia interrotta meno di una settimana dopo, quando la produzione decide di squalificarlo per via di alcune sue dichiarazioni legate a due coinquiline della Casa: Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Il 13 gennaio, infatti, Salvo spiega agli amici Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, gli altri veterani del Grande Fratello, che Elisa «si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale. Le stacchi la testa e la ... Leggi la notizia su vanityfair

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - Corriere : Gf Vip e le frasi gravemente sessiste: perché andrebbero cacciati in quattro -