Caso Saguto: pm, 'Scoperto sistema tentacolare ma non è un processo all'antimafia'/Adnkronos (7) (Di martedì 14 gennaio 2020) (Adnkronos) - All’interno ci sarebbero i nomi che le avrebbero suggerito "magistrati e avvocati" per le nomine di amministrazioni giudiziarie. Poi Saguto critica aspramente il modo in cui la Guardia di Finanza ha condotto l’inchiesta che ha portato al processo che sta giungendo a termine, dopo oltre Leggi la notizia su liberoquotidiano

zazoomnews : Caso Saguto al via la requisitoria: “Sistema tentacolare ma non è un processo all’antimafia” - #Saguto… - zazoomnews : Caso Saguto: pm ‘Scoperto sistema tentacolare ma non è un processo all’antimafia’-Adnkronos (8) - #Saguto: #‘Scope… - zazoomblog : Caso Saguto: pm ‘Scoperto sistema tentacolare ma non è un processo all’antimafia’-Adnkronos (2) - #Saguto: #‘Scope… -