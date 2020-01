ATP 250 Auckland 2020: sospeso il match tra Marco Cecchinato e Leonardo Mayer con l’azzurro avanti di un set (Di martedì 14 gennaio 2020) La pioggia ha costretto alla sospensione definitiva tutto il programma dell’ATP 250 di Auckland. In Nuova Zelanda, così, anche il match tra l’argentino Leonardo Mayer, lucky loser per effetto del forfait del moldavo Radu Albot, e il nostro Marco Cecchinato si è dovuto arrendere alle volontà di Giove Pluvio. L’azzurro aveva vinto un primo set che non aveva fatto registrare alcun break e soltanto un’occasione in favore proprio di Cecchinato, senza che però Mayer gli desse l’opportunità di sfruttarla. Sul 5-5 il match è stato sospeso per la prima volta a causa della pioggia, ma è ripreso con il rapido approdo al tie-break, in cui il siciliano è riuscito a sfruttare il secondo set point: 8-6. Nel secondo parziale Mayer ha subito preso in mano la situazione togliendo per due volte la battuta al giocatore siciliano. Poi la pioggia ha deciso, stavolta in via ... Leggi la notizia su oasport

