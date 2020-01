ASTERIA: la NASA perde contatto con il cacciatore di Esopianeti (Di martedì 14 gennaio 2020) ASTERIA: la NASA perde contatto con il cacciatore di Esopianeti Gli ingegneri della NASA che lavoravano sull’Arcsecond Space Telescope Enabling Research in Astrophysics (ASTERIA) hanno comunicato l’ultima volta col satellite il 5 dicembre 2019 per poi perdere del tutto la connessione col veicolo spaziale. Non è la prima volta che il satellite crea dei problemi al team di ingegneri dato che la missione del lancio del veicolo CubeSat, avvenuta il 20 Novembre 2017, fu estesa per ben tre volte. La squadra sulla terra tenterà di ristabilirne la connessione entro fine Marzo di quest’anno. Stelle siamesi: la scoperta di un sistema binario di “stelle gemelle” Cos’è ASTERIA ASTERIA è un CubeSat dalle dimensioni di una valigetta sviluppato allo scopo di cercare Esopianeti con l’aiuto di strumenti costruiti appositamente a questo scopo, è il primo CubeSat costruito con JPL ad ... Leggi la notizia su termometropolitico

ASTERIA NASA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ASTERIA NASA