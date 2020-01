Un posto al sole, spoiler 14 gennaio 2020: Serena alle prese con un’emergenza (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono scoppiettanti gli spoiler del 14 gennaio di Un posto al sole. Vedremo Serena alle prese con una certa emergenza che la porterà a stressarsi. Marina e Fabrizio si mostreranno sempre più vicini mentre Alberto cercherà di instillare dei dubbi nella Giordano. Infine si parlerà di Bianca la cui paura per la scuola si accentuerà ulteriormente per colpa della maestra Gagliardi. Tutto ciò finirà per generare malumori all’interno della famiglia Boschi. Un posto al sole, trama 14 gennaio Dopo aver appreso del tradimento di suo marito con Viviana, la vita di Serena è drasticamente cambiata. La donna, profondamente ferita, ha dimostrato la ferma intenzione di prendere le distanze dall’uomo. Nella puntata di martedì, la Cirillo dovrà fare i conti con un improvviso problema che travolgerà il suo Bed and Breakfast. Tra le difficoltà della struttura ricettiva e la scoperta del ... Leggi la notizia su kontrokultura

Intuitizioni : @laura12ottobre Lo racconta la storia... Sono un'appassionata di storia e la frase 'un posto al sole' è farina del suo sacco... - KontroKulturaa : Un posto al sole, spoiler 14 gennaio 2020: Serena alle prese con un'emergenza - -