Un anziano malato viene ricoverato in Ospedale, carabiniere adotta il suo cane (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un carabiniere compie un gesto di altruismo e amore che ha commosso tutti! Siamo a Torino e un uomo, che è residente a Germagnano in provincia, ha avuto un malore e ha chiamato prontamente il pronto intervento. Quando i carabinieri sono arrivati a casa dell’uomo lo hanno colto in compagnia del suo piccolo e amato cagnolino dal quale non voleva separarsi per nessun motivo. Uno dei carabinieri accorsi sul posto si è reso conto che solo una era la cosa che poteva fare: ed è proprio il suo ammirevole gesto che voglio raccontarvi. (Continua…) In piemonte l’inverno può essere davvero molto duro, ed è stato proprio il gelo a spingere l’anziano uomo ultra ottantenne a richiedere il pronto intervento d carabinieri. “Pronto, scusi se vi chiamo ma sono solo a casa, al freddo: non ho più legna per la stufa. Non ho nemmeno da mangiare e non mi sento molto bene”. E’ ... Leggi la notizia su howtodofor

iaiamonte : RT @olli_gu: hammamet è un film patetico noioso a tratti imbarazzante. c'è un anziano malato accusato di aver rubato soldi. basta. non c'è… - Nick_Karter_ : RT @olli_gu: hammamet è un film patetico noioso a tratti imbarazzante. c'è un anziano malato accusato di aver rubato soldi. basta. non c'è… - teresa_1978_ : RT @olli_gu: hammamet è un film patetico noioso a tratti imbarazzante. c'è un anziano malato accusato di aver rubato soldi. basta. non c'è… -