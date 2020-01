Uccise il compagno con una coltellata: chiesti 9 anni pet Silvia Rossetto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ha ucciso il compagno con una coltellata al cuore nella loro casa di Nichelino (Torino). Oggi per Silvia Rossetto è stata chiesta la condanna a 9 anni di carcere. Prima del delitto una psichiatra aveva segnalato alla procura - che avviò una pratica - l'esistenza di possibili episodi di maltrattamento da parte della vittima. I due si erano conosciuti in una struttura psichiatrica. Leggi la notizia su fanpage

