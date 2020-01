Tutti i nuovi canali Marcopolo TV e Alice: ancora problemi con frequenze (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo svariati giorni di mancate trasmissioni per Marcopolo Tv e Alice TV, finalmente, i due canali sono tornati on air, almeno per una parte dei fan delle due emittenti. Come raccontato nell'approfondimento della scorsa settimana, le due reti stavano cambiando frequenze, in realtà pure insieme a Case Design Stili e Pop Economy, e ora buona parte di questo processo è andata a buon fine. Purtroppo con qualche distinguo e problemino di troppo ma sarà possibile pure capire come risolverlo. I nuovi canali per Marcopolo TV sono ora il 222 e il 224 del digitale terrestre. Chi vuole continuare a vedere i programmi sui viaggi e la cultura dell'emittente storica dovrà appunto recarsi presso le numerazioni qui esaminate. Al contrario, per gli appassionati di cucina e benessere, Alice TV ha trovato spazio sui canali 221 e 223. Ricette e altri consigli utili per vivere sani continueranno ... Leggi la notizia su optimaitalia

