Traffico Roma del 13-01-2020 ore 12:30 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico in coda per incidente sulla via Flaminia tra il raccordo e via di Grottarossa in direzione del centro intenso il Traffico sulla Cassia con code tra il raccordo e via dei due punti nelle due direzioni si rallenta per un incidente su via della Giustiniana tra via di Santa Cornelia via Giuseppe Prinotti nei due sensi di marcia in pieno svolgimento una manifestazione in Piazza di Montecitorio termine previsto per le 13 al via da oggi nuovi lavori di rifacimento del manto stradale sulla via Aurelia con restringimento di carreggiata in prossimità dell’incrocio con via di Villa Troili in ... Leggi la notizia su romadailynews

sole24ore : Polveri sottili??La colpa è dell’anticiclone. Roma pronta al blocco dei #diesel #inquinamento #traffico… - roma_e_roma : RT @romasulweb: Smog a Roma, prosegue lo stop ai veicoli più inquinanti. Ipotesi Euro 6 e diesel fermi martedì 14 gennaio - Moixus1970 : RT @sole24ore: Polveri sottili??La colpa è dell’anticiclone. Roma pronta al blocco dei #diesel #inquinamento #traffico -