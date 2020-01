Tinto Brass toro scatenato: «Quell’attrice si lagnava perché nelle parti intime non aveva peli» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tinto Brass, all’anagrafe Giovanni Brass, regista e sceneggiatore di origini milanesi, considerato all’unisono il maestro del cinema erotico italiano, si è raccontato in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. L’86enne, reduce da un problema di salute, come un toro scatenato ha parlato delle tante attrici con cui si è trovato a lavorare sul set dei suoi film. Nel 1983 Brass, che ha cominciato come aiuto-regista di giganti come Roberto Rossellini, scelse di girare La chiave, tratto dal romanzo omonimo del giapponese Tanizaki Jun’ichirō, con protagonista Stefania Sandrelli. Parlando di quest’ultima questi ha smentito le voci della retribuzione milionaria: «Stefania era una delle attrici di un’importante agenzia e in quel momento nessuno la ingaggiava, per questo viaggiava su cachet bassissimi. Appena l’ho vista i dubbi sono svaniti: ‘Voglio ... Leggi la notizia su urbanpost

