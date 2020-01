Tennis, ATP Adelaide 2020: avanzano agli ottavi Evans e Querrey, eliminato Garin (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si sono appena conclusi gli incontri odierni del torneo ATP 250 di Adelaide (Australia). Sul cemento oceanico erano in programma cinque partite del primo turno: ad ottenere il pass per gli ottavi di finale sono stati Chardy, Evans, Harris, Querrey e Duckworth. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. Nel primo match di giornata Jeremy Chardy (n. 54 del ranking) ha vinto il derby francese contro Gilles Simon (n. 57) in due set con il punteggio finale di 6-3 7-5. Ha avuto pochi problemi il britannico Daniel Evans (n. 42) che, dopo aver disputato un’ottima ATP Cup, ha confermato il momento positivo sconfiggendo l’argentino Juan Ignacio Londero (n. 50) per 6-2 6-4. A seguire, il sudafricano Lloyd Harris (qualificato) ha superato dopo due ore e diciassette minuti di gioco il cileno Cristian Garin, numero 6 del seeding, con il punteggio di 7-6 (5) 3-6 6-4. È ... Leggi la notizia su oasport

