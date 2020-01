Tabellone Australian Open 2020 qualificazioni femminili: Errani con Kalinskaya. Cinque azzurre in gara (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pochi minuti fa è stato sorteggiato il Tabellone delle qualificazioni femminili degli Australian Open 2020, con Cinque giocatrici italiane a caccia del pass per il main draw a Melbourne Park. A differenza degli uomini, le donne non inizieranno a giocare questa notte, ma la successiva, e cioè quella tra domani e mercoledì. Una sola azzurra nella parte alta del Tabellone cadetto, del quale la testa di serie numero 1 è la rumena Ana Bogdan. Parliamo di Sara Errani, che è stata sorteggiata contro la quinta giocatrice del seeding, la russa Anna Kalinskaya, arrivata al numero 96 del mondo nello scorso ottobre e con migliori risultati in doppio rispetto al singolare. Per la bolognese, alla terza esperienza nelle qualificazioni di Melbourne in due ben distinti momenti della carriera, non c’è nessun precedente contro la moscovita. L’azzurra vanta come miglior risultato a Melbourne i ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Tabellone Australian Open 2020 qualificazioni femminili: Errani con Kalinskaya. Cinque azzurre in gara - livetennisit : Australian Open: Il Tabellone di Qualificazione Femminile (con tutti gli spot). Sono cinque le azzurre al via - flamminiog : RT @livetennisit: Australian Open: Il Tabellone di Qualificazione completo (con tutti gli spot). Undici gli azzurri al via -