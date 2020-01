Sondaggi, stabile la Lega, cresce il Pd, cala il M5s (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Lega, sempre il primo partito in Italia, rimane stabile e sfiora quota 33%, attestandosi al 32,9%. cresce il Pd che dal 17% passa la 18,4%. cala il M5s, sempre più lontano dal 20%, che si ferma a quota 15,2%. È quanto emerge dall’ultimo Sondaggio Swg realizzato per La7. cala anche Azione di Calenda che scende sotto la soglia del 3%. stabile Cambiamo di Toti, mentre cresce dello 0,1% Italia Viva di Matteo Renzi (4,8%). cresce anche Forza Italia che dal 5,5% passa al 5,8%, mentre cala dello 0,1% Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Insieme, però, il centrodestra sfiora quota 50%, totalizzando il 49,1% delle intenzioni di voto degli italiani. Leggi anche: Sondaggi, la OpenMedia della settimana: il 2020 inizia male per Lega e Italia Viva, bene Pd e FdISardine, se si presentassero alle elezioni prenderebbero l’11,4%, sgonfiando Pd e M5s – Il Sondaggio ... Leggi la notizia su open.online

jabbaTM : RT @SoniaLaVera: Sondaggi: Lega stabile, cresce il Pd ai danni del M5S. Tutti i nuovi dati - - zazoomnews : Sondaggi politici elettorali oggi: Lega stabile crescita per il Pd - #Sondaggi #politici #elettorali #oggi:… -