Smog Torino: fino a giovedì stop ai diesel Euro 5, si avvicina l’allerta viola (Di lunedì 13 gennaio 2020) Proseguono fino a giovedì le limitazioni al traffico con il livello di allerta rosso che prevede il blocco per veicoli fino diesel Euro 5 immatricolati prima del 1 gennaio 2013 e benzina Euro 1 nei territori dei comuni di Torino, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria. Viene applicato anche il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, l’introduzione del limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici, il divieto di ogni tipologia di combustione all’aperto, come falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, e di spandimento dei liquami zootecnici. Le centraline dell’Arpa hanno segnalato in questi giorni un ampio superamento del limite dei 50 microgrammi di PM10 che in alcuni casi sono ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

