"Se Casaleggio vuole un ruolo passi dal voto". Intervista a Primo Di Nicola (M5S) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Documento sul tavolo. Tre pagine scritte fitte fitte insieme ai senatori Emanuele Dessì e Mattia Crucioli per chiedere un cambiamento radicale del Movimento 5 Stelle. Il senatore Primo Di Nicola è seduto dietro la scrivania del suo ufficio di Largo Toniolo e non ha dubbi sull’iniziativa attorno alla quale cominciano “a fioccare adesioni” tra i parlamentari e non solo. I parlamentari, nel momento di maggiore crisi dei pentastellati, chiedono una ristrutturazione radicale. Il leader Di Maio viene attaccato da dentro e da fuori, per la prima volta insieme alla figura di Davide Casaleggio: “Se vuole ricoprire un ruolo politico deve concorrere”. In pratica va messa la parola fine anche all’ambiguità che vi è tra il presidente dell’associazione Rousseau e il Movimento. L’iniziativa, contrastata dai vertici M5s, viene ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: 'Se Casaleggio vuole un ruolo passi dal voto'. Intervista a Primo Di Nicola (M5S) - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Se Casaleggio vuole un ruolo passi dal voto'. Intervista a Primo Di Nicola (M5S) - HuffPostItalia : 'Se Casaleggio vuole un ruolo passi dal voto'. Intervista a Primo Di Nicola (M5S) -