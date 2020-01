Salgono a 10 gli smartphone Xiaomi con beta MIUI 11: le aggiunte del 13 gennaio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Arrivano ulteriori novità interessanti dal mondo Xiaomi oggi 13 gennaio, considerando il fatto che siamo saliti a dieci smartphone inclusi nel programma beta MIUI 11. Dopo le notizie riportate pochi giorni fa sulle nostre pagine, questo lunedì bisogna concentrarsi sugli altri due device entrati in questa cerchia, pensando a quanto sia atteso l'aggiornamento con Android 10 per molti dei modelli di cui voglio parlarvi oggi. Il riferimento, in questo caso, cade sui vari Xiaomi Mi 8 Pro e Mi MIX 2S, che evidenziano gli elevati ritmi tenuti dagli sviluppatori, affinché l'aggiornamento stabile impostato su MIUI 11 venga messo a disposizione di tutti nel più breve tempo possibile. Ovviamente, in relazione ai modelli che sono già stati dichiarati compatibili con il pacchetto software in questione. Del resto, finora le varie beta già rilasciate non hanno fatto emergere particolari problemi ... Leggi la notizia su optimaitalia

