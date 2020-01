Rapina da Alice Pizza a Cinecittà: minacciano pizzaiolo e rubano l’incasso di una settimana (Di lunedì 13 gennaio 2020) Paura a Cinecittà, dove due ladri hanno compiuto una Rapina armati di pistola da Alice Pizza in via Tito Labieno. Sono entrati all'interno del locale in chiusura, con il volto travisato da una bandana e si sono fatti consegnare l'incasso di una settimana. Ad indagare gli agenti del Commissariato Tuscolano. Leggi la notizia su roma.fanpage

