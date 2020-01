«Quella si merita due schiaffi che le devi spaccare la colonna vertebrale», la frase choc di Salvo del GF Vip | VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Parole gettate lì, durante un discorso da spogliatoio tra uomini, come se non ci fosse neanche una telecamere a riprenderlo. Questo aspetto rende ancora più gravi le dichiarazioni fatte da Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello 1 e oggi protagonista del GF Vip, durante una chiacchierata con i suoi coinquilini all’interno della casa più famosa e spiata di Cinecittà. Un giudizio sessista, volgare e violento riferito a un’altra concorrente, l’influencer Elisa De Panicis, che ha provocato l’indignazione dei social che, ora, chiedono l’espulsione immediata del pizzaiolo siciliano dal reality. LEGGI ANCHE > Grande Fratello Vip, Wanda Nara scatenata “Mi conoscerete per il mio vero lavoro” Video «Se io fossi stato single, c’era Quella piccolina, tutta trasparente con quel culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna ... Leggi la notizia su giornalettismo

