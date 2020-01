Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: prossima coppia del Grande Fratello Vip? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono sotto gli occhi dei riflettori per l’affiatamento con cui sembra procedere la loro conoscenza. Cosa sta succedendo? Il Grande Fratello Vip 4 ha aperto le porte solo cinque giorni fa, ma già alcune mosse tra i concorrenti per avvicinarsi tra di loro sono sotto gli occhi di tutti. Ad avvallare tali avvicinamenti il giornalista Michele Cucuzza, che ha avviato un vero e proprio totocoppie. Fra le papabili ci sono quella formata da Paola Di Benedetto (fidanzata con Fede di Benji&Fede) e Andrea Denver e quella tra il suo pupillo Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Se le possibilità che le previsioni su Paola e Andrea si realizzino siano molto deboli, diversa è la questione per Paolo e Clizia. Michele Cucuzza, infatti, è riuscito a convincere Ciavarro Jr. a farsi avanti con l’ex moglie di Francesco Sarcina prima che avesse potuto ... Leggi la notizia su trendit

trash_italiano : Io bimba di Paolo Ciavarro. #GFVIP - GrandeFratello : Un giovane talento della TV... che da Amici a Forum ha tenuto compagnia a tantissimi telespettatori! Paolo Ciavarro… - trash_italiano : Ho bisogno che vinca uno di loro - Barbara Alberti - Paolo Ciavarro - Antonella Elia #GFVIP -