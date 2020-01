Non solo in Medio Oriente: ecco dove volano i droni americani (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 3 gennaio vicino l’aeroporto internazionale di Baghdad, un raid con un drone statunitense ha ucciso Qasem Soleimani, capo delle forse Quds, corpo speciale delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Il presidente americano Donald Trump ha ordinato l’uccisione dal suo resort di Mar-a-Lago in Florida, a migliaia di chilometri dall’Iraq. Come è stato possibile? Le circostanze del raid non sono ancora del tutto chiare, almeno non per i comuni cittadini e nemmeno per i media. Ma nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, un Mq-9 equipaggiato con missili Hellfire a guida laser degli Stati Uniti, è stato usato per eliminare il generale Soleimani. Tuttavia, non è stato il primo caso nella storia in cui questo tipo di tecnologia è stato utilizzato per colpire un comandante militare di un Paese straniero: non stiamo parlando delle dinamiche in cui Soleimani è stato ucciso, ma di come i ... Leggi la notizia su it.insideover

