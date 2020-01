Non abbiamo idea di quando esploderà Betelgeuse (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una delle stelle più evidenti di Orione è meno luminosa del solito: gli astronomi si chiedono se stia per morire con una colossale esplosione Leggi la notizia su ilpost

bonucci_leo19 : Abbiamo raggiunto metà obiettivo ma è a metà strada che la salita si fa ripida e allora non ci resta che migliorare… - diegogodin : Non siamo riusciti a vincere ma abbiamo ottenuto un punto importante in una partita difficile, chiudiamo così un gi… - Mov5Stelle : 'Il mio impegno era dovuto. Avevamo promesso ai risparmiatori truffati dalle banche che non li avremmo lasciati sol… -