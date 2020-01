Napoli, black out a Chiaia, il lungomare al buio per un’ora (Di lunedì 13 gennaio 2020) Chiaia e il lungomare di Napoli sono rimasti al buio per circa un'ora nella serata di oggi, 13 gennaio, per un guasto di lieve entità all'impianto elettrico; si sono spente le luci dell'illuminazione pubblica, il problema non ha riguardato le utenze private. La fornitura è stata ripristinata dopo poco meno di un'ora. Leggi la notizia su fanpage

