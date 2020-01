Napoli, a scuola di olio Evo: via al secondo corso per gli chef del futuro (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo il grande successo dello scorso anno, culminato nella partecipazione degli studenti al Sirena d’Oro di Sorrento, torna da oggi l’iniziativa ‘”A scuola di olio evo” dedicata agli Istituti Alberghieri. Un progetto curato da Aprol Campania, d’intesa con Coldiretti Campania e Campagna Amica, grazie al protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale. Il primo Istituto coinvolto è il Cavalcanti di Napoli, a cui seguiranno dal 20 al 22 gennaio il De Gruttula di Ariano Irpino (Avellino), dal 27 al 29 gennaio Le Streghe di Benevento, dal 3 al 5 febbraio il Marconi di Vairano (Caserta), dal 10 al 12 febbraio al Virtuoso di Salerno. Ad aprire la seconda edizione sono stati questa mattina il coordinatore di Aprol Campania, Roberto Mazzei, e la capo panel, Maria Luisa Ambrosino. Agli studenti coinvolto hanno espresso i migliori auguri per ... Leggi la notizia su ildenaro

