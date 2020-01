Meteo, la settimana inizia tra alta pressione e qualche pioggia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Inizio di settimana particolare sotto il punto di vista Meteo, per l’Italia. Infatti questo lunedì si aprirà con un vasto anticiclone e qualche pioggia. inizia un’altra settimana particolare per le condizioni Meteorologiche in Italia. Infatti continua a stare in letargo l’inverno ed il vasto anticiclone presente sulla penisola, farà ancora una volta effetto. Questo enorme … L'articolo Meteo, la settimana inizia tra alta pressione e qualche pioggia proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

TgrRaiPuglia : Inizia una nuova settimana con #buongiornoregione. Notizie, storie, meteo, lo sport. - ZerounoTv : METEO : INVERNO LONTANO dall’Italia, nuova settimana tra FITTE NEBBIE e SMOG , prime novità tra 18 e 20 gennaio… - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo: NUOVA SETTIMANA, qualcosa non va nell'Alta Pressione, prime nubi e QUALCHE PIOGGIA. Ecco QUANDO e DOVE #Iran https… -