Mercedesz Henger osa, il microbikini è come se non ci fosse: fuori tutto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Trovarle un difetto è davvero difficile. Tale madre, tale figlia: Mercedesz Henger fa il pienone di like. Merito di una bellezza curata e a tratti ‘misteriosa’. Mercedesz si mostra sempre osando quel tanto che basta per lasciare un senso di mistero e fascino. Il viso e le espressioni angeliche entrano spesso in contrasto con le pose graffianti e provocanti della Henger. Ecco il segreto della sua femminilità. Simile alla madre per bellezza e tratti somatici, Memi è ormai una donna, e fa impazzire i suoi tantissimi fan. Fidanzata e innamoratissima dell’ex tronista Lucas Peracchi, la Henger non perde un solo giorno per informare i fan della vita di coppia che procede davvero a gonfie vele. Ma la relazione con Lucas ha portato a non pochi dissapori con la madre, che da qualche tempo non sente e non vede Mercedesz. Troppo assorbita dalla vita di coppia o allontanata per giusta ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Eva Henger dopo la rivelazione #choc di sua figlia Mercedesz: 'Non è stata rispettata la volontà di Riccardo' #nonelad… - CronacaSocial : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi senza filtri: 'Cosa facciamo sotto le coperte'. La confessione intima. LEGGI??… - Ileniasa25 : RT @LiveNoneladUrso: Eva Henger dopo la rivelazione #choc di sua figlia Mercedesz: 'Non è stata rispettata la volontà di Riccardo' #nonelad… -