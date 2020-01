L’omaggio dei Tool a Neil Peart sul palco di San Diego con due cover dei Rush (video) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo tante comunicazioni da parte del mondo del rock non poteva mancare l'omaggio dei Tool a Neil Peart, il batterista dei Rush scomparso il 7 gennaio a seguito di un tumore al cervello. Aveva appena 67 anni. Non si parla di un fatto scontato in quanto la band di Maynard James Keenan non eccelle nella comunicazione, dal momento che è capace di rivolgere al pubblico solamente poche parole durante gli show. A Firenze Rocks, ricordiamo, Keenan disse solamente: "Firenza, hey!", due semplici parole pronunciate durante una pausa tra un brano e l'altro. Con questa loro peculiarità, però, i Tool ci fanno capire di essere campioni nella comunicazione non verbale dal momento che riversano la loro capacità dialettica nei brani e nei gesti. Tanti artisti, poche ore dopo la triste notizia della morte di Neil Peart, hanno pubblicato le loro parole di cordoglio sui canali social ufficiali e non ... Leggi la notizia su optimaitalia

