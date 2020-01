Lo scontro tra Iran e Usa dopo la morte di Suleimani (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella notte dell’8 gennaio, ha avuto inizio l’operazione “Suleimani martire”. Il capo della Brigata Al Quds dei Pasdaran era morto la notte del 3 gennaio. Alcuni missili Iraniani hanno colpito due basi irachene, Ayan Al Asad e Erbil, nell’area curda. Qui a Erbil erano presenti anche truppe italiane, che si sono nascoste in un bunker. Curdi che sono obiettivo, quindi, per Teheran, in quanto alleati degli Usa e nemici, almeno all’inizio, del regime di Assad. Le fonti Iraniane hanno riferito un numero di vittime Usa di almeno 80, una cifra smentita prima dagli stessi Usa che poi dallo stesso ministro deli Esteri Iraniano Mohammed Javad Zarif, che ha poi dichiarato, dopo i primi numeri, che il governo di Teheran non sa quante siano state le vittime del “nemico”. Anzi, segnale importante di psywar, lo stesso Zarif ha detto di non sapere di che nazionalità siano i caduti a causa ... Leggi la notizia su ildenaro

borghi_claudio : @IvanoMulone Non sono 'atti del governo' pouttosto 'mancati atti' a cominciare dal cambio del management e della go… - SplendorSolis00 : RT @intuslegens: È assolutamente normale che le culture s'incontrino e si evolvano storicamente tra mutui influssi. È assolutamente crimina… - djnutria57 : RT @intuslegens: È assolutamente normale che le culture s'incontrino e si evolvano storicamente tra mutui influssi. È assolutamente crimina… -