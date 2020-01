L’Iran è sceso in piazza contro il regime (Di lunedì 13 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Da due giorni migliaia di persone, fra cui molti giovani e studenti, protestano a Teheran e in altre città delL’Iran contro il regime del paese mediorientale, accusato di non aver detto fin da subito la verità sull’abbattimento dell’aereo dell’Ukraine International Airlines, precipitato la mattina dell’8 gennaio dopo essere stato colpito da un missile, uccidendo tutte le 176 persone a bordo. Solo sabato – dopo vari varie smentite e gli interventi diplomatici di paesi come Stati Uniti, Canada e Regno Unito – è arrivata la conferma ufficiale dalL’Iran: un operatore delle difese aeree avrebbe scambiato il volo 752 per un velivolo armato statunitense e, non riuscendo a comunicare in maniera tempestiva con i suoi superiori, avrebbe deciso di lanciare un missile per intercettarlo. Un errore umano, quindi, e nessun incedente tecnico, come ventilato in un primo momento. Non ... Leggi la notizia su wired

