La Nazionale Seven in raduno in Campania (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La Nazionale Italiana di rugby a sette arriva oggi lunedì 13 gennaio in Campania per una settimana di raduno. Giovedì e venerdì previsti due giorni di stage interNazionale, con gare non ufficiali tra gli Azzurri, la Germania e la Spagna. Teatri del raduno il Villaggio del Rugby di Napoli e lo stadio Comunale di Boscotrecase. Saranno giornate d’intenso lavoro per l’entourage azzurro: manca solo un mese infatti al debutto dell’Italia nella tappa inaugurale dell’inedito Rugby Sevens Challenger che si disputerà il 15 febbraio in Cile, per poi procedere nel secondo turno della competizione mondiale in Uruguay la settimana successiva. Un ritorno a Napoli a distanza di un anno per la selezione Seven guidata da coach Andy Vilk: nel febbraio 2019 infatti l’Italia aveva già visitato l’impianto di Bagnoli incontrando Francia, Germania, ... Leggi la notizia su anteprima24

BoingoBoing : @Butterfly_Seven Io non l’ho sentito direttamente, però ne avevo letto immediatamente dopo l’evento su vari gruppi… - iron__seven : RT @alabarda67: È stato convocato finalmente nella nazionale di rugby argentina !!!?????? - Rugbymeet : Via libera al Circuito Nazionale 7s “Il rugby a sette italiano deve essere portato ad un livello superiore”… -