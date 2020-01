Ivan Gonzalez del GF Vip si sfoga su suo padre: “Non ho il coraggio” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grande Fratello Vip gossip, Ivan Gonzalez parla del suo rapporto con il padre: la confessione Stamattina Ivan Gonzalez si è alzato un po’ con il morale a terra. Difatti il ragazzo si è messo a fare colazione in disparte da tutti con una faccia tristissima. Un comportamento questo ritenuto sospetto da Adriana Volpe e Paola Di Benedetto, le quali si sono immediatamente avvicinate per chiedere all’ex tronista di Uomini e Donne cosa avesse. E il ragazzo, visibilmente turbato, ha iniziato a raccontare del suo difficile rapporto con il padre. Un rapporto il loro interrotto da diversi anni: “E’ sparito dalla mia vita perchè l’ho voluto io…E’ stata una scelta dura…Ogni mattina, penso questa cosa che, per me, è importante…” Poco dopo Ivan Gonzalez del GF Vip ha dichiarato la sua intenzione di voler chiarire con lui, anche se non ha ... Leggi la notizia su lanostratv

