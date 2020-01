Ipotesi di fallo invertito sul contatto Dybala-Veretout: alcuni chiarimenti (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Juventus si è laureata campione d’inverno anche quest’anno, concludendo il girone di andata di serie A con 48 punti e con due punti di vantaggio sull’Inter di Conte. Un risultato maturato anche dalla vittoria avvenuta all’Olimpico contro la Roma, partita indirizzata immediatamente verso la giusta direzione grazie ad un gol di Demiral dopo appena tre minuti di gioco. Al nono minuto c’è stato poi il rigore concesso alla squadra di Sarri per evidente fallo di Veretout. Il fallo di Veretout su Dybala fallo ineccepibile, come sottolineato dall’ex arbitro Marelli, iniziato tra l’altro già fuori area con una trattenuta evidente su Dybala e terminata in area di rigore con un contrasto tra i due calciatori. Guida non ha avuto dubbi ed ha concesso il calcio di rigore mentre, stando al regolamento, non c’erano gli estremi per l’espulsione del calciatore giallorosso. Proprio ... Leggi la notizia su bufale

