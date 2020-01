Infortunio Donnarumma: affaticamento muscolare per il portiere (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Donnarumma: piccolo problema muscolare per il portiere rossonero che sarà indisponibile in Coppa Italia Piccola tegola per Stefano Pioli in vista del match in Coppa Italia contro la Spal. Gigi Donnarumma, come riporta Tuttomercatoweb, ha rimediato un affaticamento muscolare nei minuti finali di Cagliari-Milan. Resta da capire chi prenderà il suo posto in Coppa Italia tra il fratello Antonio e Asmir Begovic che non è comunque ancora ufficialmente un calciatore del Milan e che questa mattina non si è allenato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

