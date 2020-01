Incendi Australia, migliaia di chili di verdure fresche lanciate dagli aerei in soccorso degli animali in difficoltà [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) In una missione nota come Operation Rock Wallaby, il governo del Nuovo Galles del Sud sta lavorando per assicurarsi che i wallaby delle rocce dalla coda a spazzola colpiti dagli Incendi in Australia siano nutriti come parte di un tentativo di recupero della fauna dopo i roghi, secondo Matt Kean, ministro dell’energia e dell’ambiente. Le autorità hanno lanciato da aerei ed elicotteri oltre 1.000kg di patate dolci e carote in diverse colonie (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). “La fornitura di cibo supplementare è una delle strategie chiave che stiamo impiegando per favorire la sopravvivenza e il recupero di specie in pericolo, come i wallaby delle rocce dalla coda a spazzola. Le valutazioni iniziali indicano che l’habitat di diverse importanti popolazioni di wallaby delle rocce dalla coda a spazzola è stato bruciato nei recenti Incendi. I wallaby ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

