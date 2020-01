Il Principe Harry ha salvato un soldato gay dai colleghi omofobi | “Affrontò i militari

Il Principe Filippo furioso con Harry e Meghan : "A quale gioco stanno giocando?" - : Novella Toloni Secondo il "The Sun", il duca di Edimburgo non avrebbe preso bene la decisione del nipote, accusandolo di mancanza di rispetto per la regina Il Principe Filippo ha rotto il silenzio e secondo fonti di palazzo non avrebbe preso affatto bene la decisione di Harry e Meghan di fare un passo indietro dalla famiglia reale. Il duca di Edimburgo, che prima della vigilia di Natale è stato ricoverato in via precauzionale per un ...

Le parole del Principe William sulla decisione di Harry prima del faccia a faccia di domani (Foto) : Forse se Lady Diana fosse ancora in vita tutto questo non sarebbe accaduto ma oggi i suoi figli Harry e William sono più distinti che mai (Foto). E’ accaduto ciò che nessuno avrebbe mai voluto accadesse e il primo a soffrirne è proprio il futuro re. E’ forte la tristezza che William sta provando in questi giorni. Il Sunday Times riporta le parole di un suo caro amico, quelle che lui avrebbe confidato dopo l’annuncio dei duchi del Sussex, di suo ...

Il Principe Filippo furioso con Harry e Meghan : "A che razza di gioco stanno giocando?" : “A che razza di gioco stanno giocando?”. Il principe Filippo è furioso. L’annuncio di Meghan e Harry di voler rinunciare allo status di membri senior della royal family lo ha sconvolto. Il 98enne duca di Edimburgo si è detto profondamente ferito dalla decisione del nipote, ritenuta una mancanza di rispetto. “Dire che Filippo sia deluso è un considerevole eufemismo”, ha dichiarato una fonte ...

Principe William : “Ho badato sempre a Harry - ora basta” : Lunedì 13 gennaio è previsto un vertice d’emergenza con la Regina Elisabetta per discutere dell’uscita di scena di Harry e Meghan, ma nel frattempo il Principe William si sfoga al Sunday Times. Principe William: “Non siamo più squadra” L’uscita dalla famiglia reale di Harry e Meghan non ha sconvolto solo la Regina Elisabetta. Compensibilmente, anche il Principe William è affranto dalla decisione presa dal fratello ...

Il Principe William : "Ho sempre tenuto il braccio attorno a mio fratello Harry. Non posso più : siamo entità separate” : “Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita, adesso non posso più farlo, siamo entità separate”. Lo ha confidato ad un amico il principe William, scrive il Sunday Times, esprimendo così la sua tristezza per le tensioni nella famiglia reale dopo che i duchi di Sussex, Harry e Meghan, hanno comunicato di volersi ‘emancipare’ dal loro status di reali, gettando il palazzo nel caos. ...

Principe William si sfoga : “Ho tenuto il mio braccio attorno a Harry per tutta la vita - adesso siamo entità separate” : “Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita, adesso non posso più farlo, siamo entità separate“. È lo sfogo fatto dal Principe William che, come ha rivelato oggi il Sunday Times, si è confidato con un amico sul terremoto che sta scuotendo la Famiglia Reale, ovvero la volontà di Harry e Meghan di “emanciparsi” dal loro status di reali, prendendo le distanze dalla monarchia. “Ne sono ...

L’addio di Harry e Meghan - parla il Principe William : tristezza e delusione per la decisione presa : I reali inglesi hanno vissuto con sbalordimento e shock l’annuncio dato da Meghan e Harry sulla loro volontà di “abbandonare” i loro incarichi istituzionali. Il Principe William ha parlato di tristezza I Windsor in crisi dopo l’annuncio, inaspettato, fatto da Harry e Meghan. Sono trascorsi tre giorni dalla bomba che i Duchi del Sussex hanno […] L'articolo L’addio di Harry e Meghan, parla il Principe William: tristezza e delusione per ...

Come procede la questione del Principe Harry e di Meghan Markle : Si sta parlando di Come dare alla coppia maggiore indipendenza dalla famiglia reale, scrive la stampa britannica, tra molte difficoltà

Il Principe Carlo sta trattando per aiutare suo figlio Harry? - : Sandra Rondini Secondo alcune fonti autorevoli di Palazzo il Principe del Galles ha già perdonato il suo figlio minore e starebbe facendo di tutto per aiutarlo in sede di trattative con la Regina. A rischio il titolo e l'appannaggio Cuore di papà. Pare che il Principe Carlo in queste ore decisive per il futuro dei Sussex stia facendo tutto il possibile per aiutare suo figlio Harry a ottenere dalla Regina Elisabetta II l’exit strategy ...

Londra - Madame Tussauds : spostate le statue di Meghan Markle e il Principe Harry dal museo delle cere : Londra: dopo l’addio alla famiglia reale di Meghan Markle e il Principe Harry le loro statue sono state spostate dalla loro posizione, non sono più accanto alla Regina Elisabetta e a William e Kate. Una decisione drastica spiegata anche tramite un post su Twitter “Dobbiamo rispettare la loro volontà”, scrive la pagina ufficiale sul suo ...

Caso Harry e Meghan - parla la biografa : "La salute mentale del Principe è molto fragile" - : Francesca Galici La biografa del principe Harry dice la sua e parlòa di un'instabilità nella salute psichica di Harry, come lui stesso le rivelò qualche anno fa Il Caso di Harry e Meghan è sulla bocca di tutti e di giorno in giorno emergono nuovi dettagli sul principe e su sua moglie. Mentre c'è ancora grande incertezza su quello che sarà il futuro dei duchi del Sussex, esperti e profondi conoscitori della monarchia inglese e dei ...

Avete mai visto l’ex fidanzata del Principe Harry? Chi c’era prima di Meghan [FOTO] : In questi giorni non si fa altro che parlare della decisione di Harry e Meghan, i duchi di Sussex, di allontanarsi dalla famiglia reale e trasferirsi in Canada. Che Harry fosse allergico al protocollo reale lo abbiamo sempre saputo, fin da quando era un ufficiale dell’esercito pronto a divertirsi in libera uscita, al giovane innamorato che ha sposato l’attrice americana più grande di lui di tre anni. prima di Meghan, però, il duca ha avuto ...

L’addio di Harry e Meghan alla famiglia reale - il Principe Carlo promette di tagliare i fondi al figlio : Neanche il principe Carlo sembra appoggiare l’idea del figlio Harry di “distaccarsi” dalla famiglia reale insieme alla moglie Meghan Markle. Se i duchi di Sussex si ritireranno completamente dai loro impegni reali, Carlo ha intenzione di chiudere i rubinetti e di tagliare i fondi (circa 2,3 milioni di sterline l’anno) che dal ducato di Cornovaglia, da lui gestito, vanno al secondogenito. L’indiscrezione arriva ...