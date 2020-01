Il noir Giri Haji è la serie più bella del 2019 che nessuno conosceva

Il noir Giri/Haji è la serie più bella del 2019 che nessuno conosce(va) (Di lunedì 13 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=L4CZM2HdVJc Giri/Haji è la serie britannica più suggestiva e sottovalutata dello scorso anno. Per fortuna, così come era accaduto alla serie di Channel 4 The End of the F***ing World, la sua distribuzione internazionale è assegnata a Netflix, e il suo destino potenzialmente indirizzato verso la meritata rivalutazione. Dal 10 gennaio sulla piattaforma streaming, questo show al suo debutto su Bbc lo scorso ottobre è incentrato su un detective di Tokyo, Kenzo Mori, che viene spedito a Londra per rintracciare il fratello Yuto, sicario della Yakuza spacciatosi per morto e reo di aver ammazzato un gangster dando inizio a una faida sanguinosa tra gang. A Londra uno spaesato Kenzo si crea un piccola e bizzarra squadra destinata a diventare una disfunzionale seconda famiglia, formata dalla poliziotta scozzese Sarah, dal gigolo gay di origini nipponiche Rodney e ... Leggi la notizia su wired

