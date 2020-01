Giletti, provo a spiegarti chi è Raimondo Etro (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giletti, provo a spiegarti chi è Raimondo Etro – Caro Giletti, ho visto ieri sera Non è l’arena con l’intervento della senatrice Daniela Santanchè e dell’ex brigatista Raimondo Etro. Sono un vecchio amico di Raimondo, non compagno, appartengo alla parrocchia dei liberali conservatori, ben lontano dalla sinistra, moderata o estrema. Ho apprezzato come hai gestito lo scontro tra i due ospiti e come hai evitato di calcare la mano sulla persona dell’imputato, rispettandolo per il possibile. L’Etro che ne è uscito fuori è però solo in parte il ritratto di quello vero. Non giustifico Raimondo, ma cerco di capirlo. Figlio di una donna abruzzese laureata in legge, segretaria di redazione di un giornale, e di un avvocato sardo che non lo ha riconosciuto, un po’ la stessa storia di Renato Curcio, figlio illegittimo d’un notissimo regista. A 15 anni iscritto in un liceo romano, noto per aver ... Leggi la notizia su romadailynews

