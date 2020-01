Gevi Napoli, Diego Monaldi: “A Capo d’Orlando per proseguire il nostro cammino” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gevi Napoli, il playmaker Diego Monaldi: “A Capo d’Orlando per proseguire il nostro cammino”. Biglietti in vendita per Napoli-Trapani. Diego Monaldi, playmaker della Gevi Napoli Basket, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per noi è stato veramente bello vedere il PalaBarbuto pieno nel derby con Scafati. Sappiamo che con il supporto del … L'articolo Gevi Napoli, Diego Monaldi: “A Capo d’Orlando per proseguire il nostro cammino” proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

