Eva Henger rispolvera il canna-gate: “Hai tutti gli occhi rossi” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Eva Henger lancia una frecciatina a Francesco Monte sul celeberrimo scandalo canna-gate Dici Eva Henger e pensi improvvisamente al trash. Lei, furba com’è, ben lo sa. Da anni opinionista fidata di Barbara d’Urso sa seminare zizzania. L’ex pornoattrice ha acceso parecchie discussioni durante lo sbarco in Honduras, alla 13esima edizione dell’Isola dei Famosi, quando ha accusato Francesco Monte di essersi portato della marijuana in Honduras. Da lì in poi le parti hanno intrapreso una guerra mediatica senza sosta, giovata ad entrambe.L’ex tronista di Uomini e Donne, entrato prima nella Casa del Grande Fratello Vip, ha avuto l’opportunità di mostrare le proprie ottime doti canore a Tale e Quale Show. Ed Eva Henger, beh, un’ampissima fetta di pubblico la riconosce immediatamente, informatissimo sulle vicende della donna, comprese quelle familiari. Lite tra madre e figlia Il rapporto tra lei e ... Leggi la notizia su kontrokultura

