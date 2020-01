«E ringrazia che sono una signora»: la storia della vendetta contro il “traditore e bastardo” nella metro di Milano (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lui la tradisce e lei tappezza il treno dei pendolari di volantini con la sua foto, così oggi Repubblica racconta lo strano caso della vendetta di una donna contro un presunto “marito fedifrago”. Qualcuno ha trovato dei volantini sui sedili del treno Mortara-Milano e ha pubblicato la foto su Internet. Fino a qui poteva sembrare davvero un caso di una donna tradita molto vendicativa (anche se pur sempre “una signora” come ci tiene a ribadire nel messaggio). «E ringrazia che sono una signora» Ma lo stesso volantino poi è stato avvistato (da una persona sola, in tutta Milano) su uno dei tabelloni della fermata Duomo della metro di Milano. Ammesso che il cartellone esista davvero perché l’affissione sembra fatta con un programma di fotoritocco a questo punto il discorso cambia. L’ipotesi che potesse trattarsi di uno scherzo o di una ex in cerca di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

